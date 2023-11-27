إنهاء مهام والي غليزان ورئيس دائرة زمورة ومسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية

27 نوفمبر، 2023

قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام، ورئيس دائرة زمورة بغليزان، مسيخ عبد العزيز.

وجاء هذا القرار بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

كما قرّر وزير التربية الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية.

وأعلم ذات البيان أن التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية.

ش.ن

27 نوفمبر، 2023

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