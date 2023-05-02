إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة لهذا السبب

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة.حسب ما جاء في بيان الوزارة.

واوضحت أنه بعد رفض مسؤولي ملبنات خاصة بولاية ميلة مؤخرا. استلام مجمعي حليب البقر بالولاية. فقد تم اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المربين والمنتجين.

هذا وتم تحويل المجمعين والمربين بالولاية المذكورة إلى دفع الكميات المنتجة من الحليب إلى مجمع جيبلي نوميديا بولاية قسنطينة بالتنسيق مع والي الولاية.

وفي ظل عدم قدرته على إدارة هذا الوضع بشكل عاجل والذي يعرض للخطر المنتجين والمربية في الولاية -تضيف وزارة الفلاحة-. فقد قررت وزارة الفلاحة إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة.

ليديا كبيش

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