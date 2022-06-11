إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية بتيزي وزو

11 يونيو، 2022

تم إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية بولاية تيزي وزو، وتعيين إسماعيل سعدي خلفا له، بسبب تأخر أشغال إنجاز ملعب تيزي وزو الجديد.

وتعرف أشغال ملعب تيزي وزو تأخرا كبيرا منذ سنوات، حيث يتواجد الملعب في حالة مزرية بعد توقف الأشغال.

كما تجدر الإشارة الى أن وزير السكن طارق بلعريبي، سبق وأن أسدى تعليمات بتحضير دفتر الشروط الخاص بالتهيئة الخارجية كمرحلة أولى، وبعد ذلك الإعلان عن مناقصة وطنية لاختيار مقاولة انجاز التهيئة بقصد البدء في عملية الإنجاز

 وذلك خلال ترأسه اجتماعاً خاصا تضمن تقدم أشغال انجاز الملاعب الموكلة إلى قطاع السكن على غرار ملعب تيزي وزو الجديد.

رمزي أحمد توميات

11 يونيو، 2022

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