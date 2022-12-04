إنقاذ عائلة من 4 أفراد إثر اختناقهم بالغاز في أم البواقي

تمكنت فرقة الحماية المدنية لولاية أم البواقي، من إنقاذ عائلة متكونة من 04 أفراد تتراوح أعمارهم بين 09سنة و 56 سنة، الأمس على الساعة 18 سا و30د، و هذا إثر إختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون ال2CO المنبعث من المدفأة، ما جعلهم يعانون من الغثيان و ضيق في التنفس داخل البيت في المكان المسمى حي 60 سكن بلدية أولاد حملة دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي.

وأقدمت ذات المصالح، على إسعافهم في عين المكان، بتقديم الأكسيجين قبل تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات باولاد حملة.

حورية سعداوي

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