إنقاذ عائلة من اﻻﺧﺘﻨﺎق ﺑﻐﺎز اﺣﺎدي اﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ

15 يناير، 2023
ﺗﺪﺧﻠﺖ  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ للحماية المدنية ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﺎﻋﺔ 04 ﺳﺎ و 50 د، ﻷﺟﻞ ﺣﺎدث اﺧﺘﻨﺎق وﺗﺴﻤﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﲆ اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻬﻢ ﻟﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﺄة ، وذﻟﻚ ﺑﻌﻤﺎرة ﺑﺤﻲ ﺑﺮﺑﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ،حسب بيان للحماية المدنية.
وأفاد البيان،بأن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 5 أﻓﺮاد، ﺗﺘﺮاوح اﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ 3 ﺳﻨوات و 42 ﺳﻨﺔ،حيث قدمت لهم ذات المصالح اﻻﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن،ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ اﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت ﻣﺤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺤﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ.
حورية سعداوي
15 يناير، 2023

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