إنقاذ عائلة من اﻻﺧﺘﻨﺎق ﺑﻐﺎز اﺣﺎدي اﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ
ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ للحماية المدنية ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﺎﻋﺔ 04 ﺳﺎ و 50 د، ﻷﺟﻞ ﺣﺎدث اﺧﺘﻨﺎق وﺗﺴﻤﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﲆ اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻬﻢ ﻟﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﺄة ، وذﻟﻚ ﺑﻌﻤﺎرة ﺑﺤﻲ ﺑﺮﺑﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ،حسب بيان للحماية المدنية.
وأفاد البيان،بأن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 5 أﻓﺮاد، ﺗﺘﺮاوح اﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ 3 ﺳﻨوات و 42 ﺳﻨﺔ،حيث قدمت لهم ذات المصالح اﻻﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن،ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ اﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت ﻣﺤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺤﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ.
حورية سعداوي