إنعقاد منتدى السلام والأمن الصيني-الإفريقي الثالث بدءا من اليوم

كشفت وزارة الدفاع الصينية، في بيان لها أمس الأحد، أنها ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني-الإفريقي الثالث بدءا من اليوم الاثنين، و إلى غاية 2 سبتمبر المقبل.

و سيحضر الاجتماع حسب ذات المصدر، عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانغ فو، الذي سيلقي كلمة خلال أشغال المنتدى، إضافة إلى قادة وزارات الدفاع والقادة العسكريون لما يقرب من 50 دولة أفريقية، ورؤساء شؤون السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، والملحقين العسكريين للدول الأفريقية لدى الصين.

ويهدف هذا المنتدى، الذي يقام تحت عنوان “تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وتعزيز التضامن والتعاون بين الصين وأفريقيا”، إلى زيادة تعزيز الاتصال الاستراتيجي بين وزارات الدفاع الصينية والأفريقية ولعب دور إيجابي في بناء المجتمع الصيني الأفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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