إنعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية واليابانية

انعقدت الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية واليابانية، أمس بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، حسب ما اورده اليوم بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم.

و ترأس هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين سنة 2010 حسب ذات البيان، كل من المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ناصر بوشريط، والمدير العام المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية ناغاوكا كانسوكي عن الجانب الياباني.

كما سمحت هذه الدورة باستعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل توسيعه ليشمل مجالات أخرى، يفيد المصدر ذاته.

وعقب هذه الدورة، أدى ناغاوكا كانسوكي زيارة مجاملة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان، يضيف بيان الوزارة.

كما أشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر واليابان، حيث جددا استعدادهما للعمل من أجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتهما وإلى مستوى الامكانات والمؤهلات التي يمنحها اقتصادا البلدين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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