إنعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-القطرية بالدوحة

إنعقدت اليوم، بالدوحة، الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-القطرية، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، ونظيره القطري، أحمد حسن الحمادي، في إطار تفعيل مضامين مذكرة التفاهم ذات الصلة الموقعة بمناسبة زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قطر، في فيفري 2022.

و شكّلت الدورة، فرصة للاشادة بالزخم والحركية التي تشهدها العلاقات السياسية بين البلدين، والتطور المستمر الذي يعكسه تعدّد الزيارات الرسمية التي تبادلها قائدي البلدين، خلال السنوات الأخيرة.

كما استعرض الجانبان، واقع العلاقات الثنائية المميزة على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وكذا الوسائل الكفيلة بمزيد تعميقها والارتقاء بها، تحسبا لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-القطرية.

كما أتاحت هذه المشاورات السياسية، فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية، والوضع في الساحل و ليبيا، و السودان، حيث أفرزت توافقا في وجهات نظر الطرفين.

شرف الدين عبد النور