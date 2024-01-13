إنطلاق منافسة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار بحفل افتتاح مميز

أُعطيت اليوم، إشارة الإنطلاق الرسمية، لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، من ملعب الحسن واتارا، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحفل افتتاح مميز، تم فيه عرض الثقافات الإفريقية و تاريخها و تقاليدها من خلال عروض فلكلورية مميزة، و فقرات موسيقية، و ألعاب نارية مبهرة.

و تنطلق المنافسة، اليوم السبت 13 جانفي، بالمباراة الافتتاحية للبلد المضيف كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، على الساعة التاسعة ليلا، لتنتهي يوم 11 فيفري المقبل، حيث يشارك في البطولة 24 منتخباً موزعين على 6 مجموعات.

المجموعة 1

و تضم كل من كوت ديفوار (البلد المضيف)، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ونيجيريا.

المجموعة 2

و تضم ثاني مجموعات الكان، منتخبات مصر، الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق

المجموعة 3

ثالث مجموعات البطولة، جمعت كلا من منتخبات الكاميرون وغامبيا وغينيا والسنغال

المجموعة 4

و ضمت المجموعة، الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا

المجموعة 5

و تضمنت المجموعة الخامسة منتخبات تونس و مالي وناميبيا وجنوب إفريقيا.

المجموعة 6

و تضم المجموعة السادسة، منتخبات المغرب وجمهورية الكونغو وتنزانيا وزامبيا.

شرف الدين عبد النور

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