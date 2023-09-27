إنطلاق فعاليات الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار هذا الخميس

تنطلق غدا الخميس، بقصر المعارض, الصنوبر البحري, بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار, بمشاركة 250 عارضا, من بينهم 30 أجنبيا.

و يعتبر الصالون الدولي للسياحة والأسفار من أهم التظاهرات السياحية المنظمة في الجزائر وفرصة سانحة لتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية, خاصة وأنه يتزامن هذه السنة مع موعد إنطلاق موسم السياحة الصحراوية الذي يمتد من شهر أكتوبر الى غاية شهر مايو.

وفي هذا الشأن, يسعى المسؤولون الى النهوض بمثل هذه السياحة التي تعتبر عنصرا أساسيا في برنامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية المستمد من مخطط عمل الحكومة الرامي إلى إيلاء السياحة مكانتها كقطاع اقتصادي استراتيجي بالنظر الى ما تزخر به الصحراء الجزائرية من مقومات سياحية جعلتها في مصاف الوجهات السياحية الواعدة.

و ستعرف فعاليات الصالون التي تدوم إلى الفاتح من اكتوبر المقبل، حضور عدة جمعيات مختصة ودواوين سياحية وصناع المحتوى، بالإضافة إلى أصحاب مؤسسات ناشئة ناشطة في المجال و عدد من الدول الأجنبية على غرار تونس، المملكة العربية السعودية, اليونان, تركيا والصين, حيث سيشكل “سانحة هامة” لعرض مختلف المنتوجات و تبادل الخبرات و إقامة شراكة مع مختلف المهنيين والفاعلين في الحقل السياحي.

و برمج المنظمون على هامش الصالون عدة محاضرات وأيام دراسية ينشطها مختصون جزائريون و أجانب في مجال السياحة, إلى جانب تخصيص فضاءات للصناعة التقليدية و ورشات حرفية متخصصة.

كما سيتم تنظيم قافلة سياحية انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو غرداية و تيميمون لفائدة فاعلين وطنيين وأجانب قصد منحهم فرصة التعرف على المقومات السياحية المتنوعة والثرية التي تزخر بها الجزائر وتحفيزهم على إقامة علاقات شراكة وتعاون فيما بينهم.

شرف الدين عبد النور