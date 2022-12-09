إنطلاق فعاليات الصالون الوطني للسياحة الصحراوية بغرداية

أشرف اليوم الجمعة، وزير السياحة والصناعات التقليدية “ياسين حمادي” بمعية وزيرة الثقافة و الفنون “صورية مولوجي”، ووالي ولاية غرداية، على إفتتاح الصالون الوطني للسياحة الصحراوية بولاية غرداية، في إطار “الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية “.

ويشارك في هذا الصالون، وفد من المجلس الشعبي الوطني برفقة رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والشباب بمجلس الأمة، وذلك خلال أيام 9, 10 و11 من ديسمبر الجاري. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و أشارالبيان، إلى أن فعاليات الصالون ستعرف مشاركة أزيد من 120 عارضا يمثلون 24 ولاية تحتوي على وجهات سياحية صحراوية تترجم زخم اللوحة الفنية لجنوب الجوهرة الجزائرية , والتي تسعى الدولة على جعلها من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المصدر، أن العارضين أبرزوا في اليوم الأول مدى تميّز المنطقة الغرداوية، وأهم الخصوصيات التي جعلتها وجهة سياحية بامتياز مؤهلة لإبهار العالم و الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية لصالح الجزائر.

شهيناز عاشور

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