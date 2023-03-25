إنطلاق عملية تكوين الأساتذة المدمجين

انطلقت على الساعة التاسعة صباحا عملية التكوين البيداغوجي للأساتذة المدمجين بقرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 60 ألف استاذ في الأطوار التعليمية الثلاث “ابتدائي، متوسط وثانوي”.

هذا ويشرف على عملية التكوين مفتشو التربية والتعليم الابتدائي في حين يرتكز التكوين على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التسيير البيداغوجي والتسيير الإداري والتشريع المدرسي.

كما يأتي هذا التكوين على مستوى الوزارة الوصية، قصد تنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات. وتلقين الأساتذة الجدد أبجديات التدريس الحديث. أين تُؤخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ وطريقة إيصال المعلومة إليه بطريقة سلسة.

هذا وسيخضع الأساتذة المتربصون، إلى امتحان نهائي يشمل مجموع الوحدات المقررة في البرنامج وخلالها يخضع المتربص لمدة تكوين تعادل 50 ساعة، بالاضافة إلى أن برنامج التكوين يشمل برنامج التكوين، أيضا مواد أخرى على غرار التشريع المدرسي والإعلام الآلي، وأخيرا “تعليمية المادة” و”طرائق التدريس.

وعند نهاية الدورة التكوينية للأساتذة، يتم التقييم النهائي على شكل محدد، إذ يتعلق الأمر باحتساب معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة من 0 إلى 20 وبمعامل 1، بالإضافة إلى احتساب نقطة الامتحان النهائي من 0 إلى 20 بمعامل 2، أما احتساب التربص التطبيقي من نقطة 0 إلى 20 بمعامل

رمزي أحمد توميات

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