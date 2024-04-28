إنطلاق جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة الجزائر

و تشارك الجزائر في أشغال هذه الدورة ممثلةً بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يشارك الوزير أحمد عطاف، مساء اليوم، في جلسة نقاش حول “الديناميكيات الجيوسياسية والانتقال الطاقوي”، حيث سيعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية وتعزيز الأمن الطاقوي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد العالمي.

وتتمحور مختلف النقاشات المبرمجة في إطار هذا الحدث، حول ثلاث مواضيع رئيسية و هي التعاون الدولي والنمو والطاقة، وهي المواضيع التي اختارها المنظمون شعاراً رئيسياً لهذه الدورة.

كما عرفت الأشغال في يومها الأول، مداخلة هامة من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أكد من خلالها على الأولويات التي تطرح نفسها بصفة ملحة ومستعجلة في المرحلة الراهنة، وعلى وجه الخصوص وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم.

كما شدّد الرئيس محمود عباس، على أن ما يحدث في غزة تجاوز بكثير ما حدث في الحرب العالمية الثانية من تقتيل وتدمير، محذرا المجتمع الدولي من حدوث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني في حال ما أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على هجوم منطقة رفح.

وفي الختام، ناشد الرئيس محمود عباس، جميع دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.