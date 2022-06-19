أشرف اليوم الأحد، وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، على إنطلاق العيادة المتنقلة للكشف عن داء السكري، أين أعلن أنه لأول مرّة يتمّ تجهيز هذه العيادة المتنقلة بنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية. الذي سيقلل بشكل معتبر من انبعاث الكربون.

وأوضح بن بوزيد، أن ذلك يأتي لضمان بيئة عمل صحية وخالية من أي إزعاج صوتي، الذي كان تسبّبه المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل المعدات.

وقال ذات المتحدث أن :”هذا الجهاز، المسؤول عن البيئة، يمثل ضمانا لإرادتنا. ويندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى دعم الطاقات المتجددة. والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، بمعنى عدم التأثير على البيئة تماما”.

كما أكد وزير الصحة أن هذه القافلة التحسيسية والتوعوية للكشف عن داء السكري و مضاعفاته بدعم من العيادة المتنقلة “قافلة السكري”، جاءت بعد العديد من القوافل التي أطلقتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء.

وشدد نفس المسؤول، على أن وزارة الصحة من خلال مديريات الولايات، تقوم بتنظيم هذه القوافل المتنقلة منذ 2011. وذلك في إطار الشراكة مع مخابر “نوفو نورديسك”، حيث تم إجمالا تنفيذ 35 حملة مكّنت من فحص ما يقارب من 60.000 مريض.

وأكد بن بوزيد على أن هذه العيادة الطبية المتنقلة مجهزة بوسائل الكشف والتشخيص وكذا أجهزة إلكترونية حديثة، مذكرا بأن هذه العيادات المتنقلة، قد طافت سنة 2021، كافة التراب الوطني من أجل حملات التلقيح ضد كوفيد-19.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بجملة من التحديات. وعلى رأسها تعزيز ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها، من جهة. من خلال إشراك دائم لكافة المتدخلين، و لا سيما الحركة الجمعوية، بالإضافة إلى تكثيف التنفيذ الفعّال لجميع الاجراءات التي تتمحور حول تحسين الوقاية والتكفل بالمريض.

ليديا كبيش

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