إنطلاق التصفيات لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء الأحد، على انطلاق فعاليات التصفيات الدولية للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، في طبعتها التاسعة عشرة، بمقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مقار ممثليات الجزائر الدبلوماسية بالدول المشاركة في المسابقة، بمشاركة لجنة تحكيم دولية تتكون من أربعة محكمين من الجزائر و محكم من دولة فلسطين الشقيقة، ومحكم من روسيا الاتحادية.

وستفضي هذه التصفيات حسب بيان وزارة الشؤون الدينية، عن اختيار 20 متسابقا من مختلف الدول، يُدْعَوْنَ للجزائر، من أجل المشاركة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة.

شرف الدين عبد النور

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