إنطلاق أولى المساعدات الإنسانية من الجزائر نحو غزة

22 أكتوبر، 2023

إنطلقت صبيحة هذا اليوم، المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجزائر إلى الشعب الفلسطيني من مطار بوفاريك العسكري.

و إنطلقت أولى الطائرات التابعة لقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي من مطار بوفاريك العسكير المحملة بالمساعدات الإنسانية متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح.

وتعبر المساعدات الإستعجالية التب جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبون عن إلتزام الجزائر بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الإحتلال الصهيوني.

رمزي أحمد توميات

22 أكتوبر، 2023

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