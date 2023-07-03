إنطلاق أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة التحريرية

إنطلقت اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة الجزائرية بحضور أزيد من 80 مشاركا من الجزائر ومن دول شقيقة وصديقة.

وسيتم إنتخاب رئيس الجمعية ومكتبها التنفيذي وتدشين مقرها بالجزائر العاصمة، وهذا تزامنا مع اختتام الإحتفالات المخلدة لستينية إسترجاع السيادة الوطنية. وفعاليات الإحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الإستقلال.

و للتذكير فقد كان المشاركون في الملتقى الدولي الذي انعقد في ماي الماضي بعنوان “الثورة الجزائرية: موطن إشعاع للقيم الإنسانية وجسر الصداقة بين الأمم”. وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، قد اقترحوا تأسيس جمعية دولية لأصدقاء الثورة الجزائرية.

وذلك بهدف الحفاظ على الروابط المتينة بين الجزائر وأصدقاء ثورتها وصون الذاكرة التاريخية. وكذا مواصلة النضال لتعزيز القيم السامية التي ناضلوا من أجلها.

كما أوصى المشاركون أيضا بالمحافظة على الإرث التاريخي والنضالي لأصدقاء الثورة الجزائرية وترسيخ البعد التضامني بين الشعوب. ومساندة الحركات التحررية العادلة في العالم وفقا للأعراف والمواثيق الدولية والاسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين

ليديا كبيش

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