إنشاء 117 مكتبا للدراسات بالجامعات وتسجيل 870 براءة اختراع

أعلن اليوم السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إنشاء 117 مكتبا للدراسات من أجل خلق الثروة على مستوى الجامعات هذه السنة.

وكشف بداري في كلمة له على هامش إشرافه على إنطلاق الموسم الجامعي الجديد من ولاية قالمة، أنه تم خلال هذه السنة إنشاء 117 مكتبا للدراسات.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه المكاتب تهدف إلى تقديم الخبرات وكل الدراسات التي يتطلبها الاقتصاد والمجتمع الوطني، لكي يكتسب الطلبة الخبرة المطلوبة.

بالإضافة إلى تسجيل خلال نفس السنة، 870 براءة اختراع، في إنتظار تسجيل أكثر من 200 براءة اختراع أخرى، بجهود وسواعد الجامعة بطلبتها وباحثيها.

كما هنأ، وزير التعليم العالي مكونات الأسرة الجامعية، بالاهتمام الذي تحظى به الجامعة، من قبل السلطات العليا للبلاد. مشيدا بتبني نموذج جديد للحصول على ثمار عالية الجودة.

وأكد نفس المسؤول أنهم مستمرون في هذا المسعى من خلال وضع معايير وإجراءات أكثر ملائمة في مجال التعليم والحوكمة والحياة الطلابية والبحث العلمي

ليديا كبيش

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