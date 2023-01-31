إنشاء معهد لتكوين أئمة الساحل في الوسطية ومكافحة التطرف بالنيجر

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي عن موافقة النيجر على اقتراح تقدمت به الجزائر لإنشاء معهد إسلامي لتكوين الأئمة بمنطقة “اغاداس”، الواقعة شمال البلاد و القريبة من الحدود الجزائرية في سياق محاربة العنف والتطرف بالمنطقة.

وقال بلمهدي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى. إن الحكومة في النيجر خصصت قطعة أرضية لإقامة المعهد. حيث سيقوم باستقبال الطلبة من مختلف دول الساحل الإفريقي. و عموم القارة لتدريس المرجعية الدينية القائمة على تكريس الاعتدال و الوسطية.

وكشف ذات المتحدث عن احتمال فتح فروع له في العاصمة نيامي و باقي الدول الإفريقية، مبرزا أن الوزارة و بالتعاون مع رابطة دعاة وعلماء وأئمة دول الساحل شاركت في إنجاز دليل خاص بالأئمة. يتحدث عن مكافحة ظاهرة العنف والتطرف و كيفية معالجتها.

وأضاف وزير الشؤون الدينية، أن قطاعه ساهم أيضا في إصدار دليل بعنوان “ميثاق المسلم في ارض المهجر”. وكذا “دليل الإمام في دار المهجر” يحتفي به الكثير من السفراء . لما تضمنه من رؤية تسهل اندماج المسلم في المجتمعات الغربية دون صدام.

و على صعيد رسالة المسجد، قال بلمهدي إن الإمام مطالب بتحصين المجتمع من جميع الآفات الاجتماعية ومنها المؤثرات العقلية .و تحدث عن وجود تعاون مع “جمعية المشيخة العامة للصلح في إفريقيا ” وهي تدخل ضمن مهام المسجد.

كما أبرز الوزير أن المساجد نجحت في إحدى السنوات في معالجة أكثر من 08 ألاف قضية قبل أن تصل إلى القضاء. مثل قضايا المتعلقة بتسوية الخصومات بين الأزواج والمنازعات على الإرث.

رمزي أحمد توميات

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