 إنشاء طريق لربط برج باجي مختار بباقي الولايات لخلق التنمية

13 سبتمبر، 2023

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه سيكون هنالك طريق لربط برج باجي مختار بباقي الولايات من أجل خلق تنمية حقيقية بالولاية.

وأفاد مراد على هامش تنصيب الولاة الجدد بالولايات الجنوبية، أن التنصيب كان سيكون بالعاصمة من خلال جمع كل الولاة. غير أن رئيس الجمهورية رفض تماما وأعطى تعليمات بأن أقوم بزيارة كل الولايات التي مستها الحركة لأكون قريبا من المواطنين خاصة المناطق البعيدة.د

وأشار ذات المتحدث الى أن ولاية برج باجي مختار بدون طريق و قد تم دفع مستحقات كل الشركات التي كانت تعمل سابقا و المقدرة بملايير، مؤكدا أن الوالي الجديد سيتكفل بهذا الملف و ستكون هناك طريق لربط برج باجي مختار بباقي الولايات.

رمزي أحمد توميات

13 سبتمبر، 2023

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