إنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية بين العاصمة وإن قزام بالحدود النيجيرية

إنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية بين العاصمة وإن قزام بالحدود النيجيرية

قامت الجزائر بإنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية التي تربط العاصمة وإن قزام على الحدود الجزائرية النيجيرية، حسبما كشف وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وقال تريكي:” مد خط فرعي إضافي حتى ولاية تندوف وهو ما يسمح بربط الحدود الجزائرية الموريطانية”، موضحا أن هذا يدل على التزام الجزائر وإيمانها بهذا المشروع.

ونظمت الجزائر أشغال الدورة الاولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، حيث قال ذات المتحدث:”اجتماعنا هذا بالغ الأهمية سينعقد بحضور وزراء الدول موقعة على النظام الأساسي للجنة، وممثلين عن المؤسسات القارية الكبرى علاوة على المؤسسات المالية الدولية”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...