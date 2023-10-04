إنتخاب الجزائر لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية للفترة 2023-2027

إنتُخب مرشح الجزائر، يعيش تمام الشوقي، لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية، للفترة 2023-2027، وذلك خلال جلسة الاقتراع السري التي جرت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وجرى الانتخاب بحضور المندوبين الدائمين ل18 دولة عضو في لجنة الميثاق وممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها في سنة 2009 تعنى خصيصا بدراسة وتقييم التقارير الأولية والدورية للدول الأعضاء والمقدمة لها، في إطار تجسيد التزامات الدول العربية المتعلقة بتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان والأحكام الواردة فيه.

ويبقى التحدي أمام هذه اللجنة هو انضمام كل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إليها.

شرف الدين عبد النور

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