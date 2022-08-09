إنتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء

9 أغسطس، 2022
تم صبيحة اليوم الثلاثاء، انتخاب، أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وهم ثمانية أعضاء.
ويتعلق الأمر، بانتخاب كل من مقراني محمد أمين، قاضي تحقيق بمحكمة حسين داي، العيدي عوداش رئيس المحكمة الإدارية بالطارف، وكذا دسوس هشام وكيل جمهورية مساعد بالقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد.
وانتخب حمداني نبيلة، مستشارة بمجلس قضاء العاصمة، مخلوفي سلوى نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، بن عبد الله واضح محافظ دولة مساعد بمجلس الدولة، حماني رابح مستشار المحكمة العليا، و حدة توام رئيس المحكمة الإدارية بالمدية.
رمزي أحمد توميات
9 أغسطس، 2022

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