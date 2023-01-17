إنتاج 7 ألاف جرار سنويا و300 مليون دينار صادرات

كشف مدير مركزي مكلف بالاستثمارات والشراكة بالمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية فوزي كبير، أن المجمع ينتج حاليا ما بين 7 إلى 8 آلاف جرار سنويا بنسبة إدماج صناعي تقدر حاليا بـ62 بالمائة .

و أوضح فوزي كبير في تصريح خص به الاذاعة الوطنية أن المجمع يقوم حاليا بتلبية حاجيات القطاع الفلاحي بمجال العتاد بنسبة 80 بالمائة.

بما فيها القدرة على إنتاج وصناعة الجرارات ذات قوة الـ450 حصان لتلبية طلبات المتعاملين في قطاع الفلاحة، يضيف ذات المتحدث.

كما كشف أن الجزائر صدرت خلال 2022 حصة من إنتاج الجرارات لعدد من الدول بقيمة 300 مليون دينار، مضيفا بالقول :”نتوقع خلال سنة 2023 أن تصل الصادرات إلى مليار دينار ونأمل في مضاعفتها إلى ملياري دينار مع حلول سنة 2024.”

أما بخصوص حالة المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، قال ذات المسؤول إنه يتطور باستمرار وهو متفتح على الشراكة مع مختلف الشركاء.

وأوضح كبير أن المجمع يتكون من 29 شركة من مختلف القطاعات الصناعية ويشغل حاليا 07 آلاف عامل مضيفا بالقول :“حققنا رقم أعمال بقيمة 27 مليار دينار خلال سنة 2022 ونأمل في بلوغ 40 مليار دينار قبل نهاية السنة الجارية:.

رمزي أحمد توميات

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