إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية لفائدة التلاميذ

قامت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس بانتاج 48 ألف لوحة إلكترونية موجهة للمؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأوضحت المديرة العامة للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس باية قنديل، أن وزارة التربية الوطنية أبرمت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومؤسسة ألفاترون العمومية من أجل إنتاج 72 ألف لوحة إلكترونية للموسم الدراسي المقبل

وكشفت قنديل أنه في هذا الإطار وفق الاتفاقية المبرمة إنتاج 48 ألف وحدة كما تم مضاعفة الجهود خلال الآونة الآخرة من أجل إنتاج هذه الحصة من اللوحات الإلكترونية الموجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية

كما تم تجنيد فرق تقنية متخصصة تمكنت من إنتاج حوالي 3 آلاف لوحة إلكترونية في اليوم وذلك على مستوى ثلاث خطوط إنتاج

في حين تم إنتاج 1418 جهاز شحن خاص باللوحات الإلكترونية حيث يسمح كل جهاز بشحن 36 لوحة إلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة عبر مختلف المؤسسات التربوية التي استفادت من العملية.

وللاشارة فإن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس تمكنت من إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية خلال العام الماضي ولا تزال الجهود متواصلة لإنتاج المزيد من هذه المعدات الموجهة للمدارس الابتدائية وذلك في إطار البرنامج الذي أعدته وزارة التربية الوطنية لتعميم استعمال هذه الأجهزة الإلكترونية

رمزي أحمد توميات

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