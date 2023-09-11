إنتاج 2.4 مليون قنطار من دقلة نور ببسكرة

من المرتقب أن تحقق ولاية بسكرة كمية 4 ملايين قنطار من التمور موسم 2023-،2024 بزيادة 100 ألف قنطار بالمقارنة مع الموسم الفلاحي السابق.

قال مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية بسكرة، طارق بن صالح، أن جني التمور انطلق فعليا بالنسبة لأصناف التمور المبكرة، ومن المرتقب حسب التوقعات أن يفوق إنتاجه 600 ألف قنطار فيما يتوقع بلوغ إنتاج يزيد عن 1 مليون قنطار من أصناف التمور الأخرى كـ ‘’ الدقلة البيضاء والمش”.

وكشف بن صالح، أن كمية تمر دقلة نور تقدر بمليونين و400 ألف قنطار، أي ما يشكل نسبة 60 بالمائة من إجمالي الكمية المزمع تحقيقها موضحا أنه رغم الظروف المناخية التي تميزت بارتفاع محسوس في درجات الحرارة، إلا أن المنتوج حافظ على نوعيته

واكد ذات المتحدث إن عمليات مكافحة الآفات التي تصيب نخيل التمرمكنت من معالجة ما يقارب الـ 800 ألف نخلة في سعي للحد من الخسائر التي تنجم عن هذه الآفات سنويا.

رمزي أحمد توميات

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