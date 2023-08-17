إنتاج ما يفوق 3,3 مليون قنطار من البطاطا بمستغانم

كشفت مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني لمديرية المصالح الفلاحية بولاية مستغانم، أن إنتاج البطاطا الموسمية بولاية مستغانم عرف خلال هذا العام استقرارا في حدود 3 ملايين و361 ألف قنطار بالمقارنة مع الموسم الماضي.

وأفلد المصدر ذاته لوكالة الأنباء الجزائرية بتحقيق الفلاحون مردودية إنتاجية معتبرة في حدود 320 قنطار في الهكتار، خلال عملية الجني التي انطلقت أواخر مارس وانتهت أواخر جوان الماضي ومست ما يفوق 10.500 هكتار.

أما بخصوص بذور البطاطا ذكرت ذات الحصيلة أن إنتاج هذه السنة بلغ 82.070 قنطار بعد جني 275 هكتار من المساحات الزراعية.

وتضاف هذه الكميات التي ساهمت في استقرار الأسعار وعودتها إلى الحد المناسب إلى محصول البطاطا المبكرة الذي ارتفع من 32 ألف قنطار خلال العام الماضي إلى 79ألف قنطار خلال هذه السنة.

وأوضحت ذات اللمصلحة أن تدفق هذه المحاصيل باتجاه الأسواق الجهوية والوطنية ستساهم في استقرار أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع وعودتها إلى الحد المعقول بالموازاة مع ضبط السوق لاسيما في فترات الذروة وزيادة الطلب على هذا المنتوج، يضيف المصدر ذاته.

وللإشارة، تمون ولاية مستغانم الأسواق طوال العام ولاسيما خلال الثلاثي الثاني (من مارس إلى جوان) بفضل الحملة الموسمية والثلاثي الرابع والأخير (من أكتوبر إلى ديسمبر) بفضل الحملة المتأخرة أو ما يعرف ببطاطا آخر الموسم، كما أشارت إليه الحصيلة السنوية للمصالح الفلاحية.

ليديا كبيش

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