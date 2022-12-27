إمكانية شراء سنوات الإشتراك في “كاسنوس” بحالات محدّدة قانونا

تراهن إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء“الكاسنوس” على توسيع الخدمات وضمان فعالية أكبر، حسبما كشف عنه المدير العام للصندوق، بوزيد عساسي.

وأكد عساسي في تصريحات خص بها برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، أن إدارة كاسنوس تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمنخرطين أو أولئك الذين سينتسبون لاحقا.

وأوضح ذات المتحدث أنّ المرسوم الجديد 22/21. يكفل هذه التسهيلات كما يتيح دفع الإتاوات بالتقسيط، مع تمديد آجال الإشتراكات إلى 31 مارس.

وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء، أنّ 216 ألف منخرط لم يلتزموا بالسداد العام الماضي، عادوا هذه السنة ليوفوا بكافة الأعباء. كاشفا عن 58 ألف منخرط جديد.

وأكد عساسي أنّ الرهان يكمن في ضمان ديمومة الصندوق، وتوسيع الخدمات بما يتيح فعالية أكبر للصندوق الذي يتكفل بعدة عمليات طبية، لافتا إلى إمكانية شراء سنوات الإشتراك في حالات محدّدة قانونا.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن سياسة الصندوق، تقوم على الحوار والتقدم أكثر من المنخرطين، بالتزامن، قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة.

رمزي أحمد توميات

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