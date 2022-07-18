ترأس اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، القمة الرابعة ما بين الحكومات الجزائرية-الإيطالية.

وكشفت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أنه تم التوقيع على 16 إتفاقية بين الجزائر وإيطاليا

وحسب نص البيان، تمثلت مذكرات التفاهم في:

مذكرة تفاهم حول الصناعة الصيدلانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإيطالية

مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكونفدرالية الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة

مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب الاستثمارات وتطوير المؤسسات

مذكرة تفاهم حول الوقاية من الفساد ومكافحته

مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية

مذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة

مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية

مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي

إعلان نوايا في مجال البحث العلمي

حول التعاون في المجال الطاقوي والطاقات المتجددة

بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعي، تكافؤ الفرص، التنمية والعائلة

مذكرة تفاهم في مجال حماية التراث التاريخي

إعلان نوايا حول التعاون في المجال الدبلوماسي

بيان مشترك للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية

رمزي أحمد توميات

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