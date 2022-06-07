إمضاء مذكرة تفاهم بين سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات و الأملاك المعدنية

7 يونيو، 2022
أمضت شركة سوناطراك، مذكرة تفاهم، مع الشركة الموريتانية للمحروقات، والأملاك المعدنية، حسبما أفادت به الشركة في بيان لها.
و شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، ضمن الوفد المرافق لوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد  بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح.
و حسب نص البيان، تندرج هذه الزيارة التي دامت يومين، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين موريتانيا والجزائر في مجالات الطاقة والمناجم وتهدف لبحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
كما شهدت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية والتي ستسمح بالعمل على بحث و تطوير فرص الاستثمار، تسويق المشتقات النفطية و مختلف الأسمدة الفلاحية  وكذا تبادل الخبرات و التكوين في مجال الصناعة النفطية و تحلية مياه البحر.
ووفقا لذات المصدر، فتعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا و هذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار و التجارة الخارجية.
رمزي أحمد توميات
7 يونيو، 2022

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