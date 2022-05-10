أمضى المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية، يوم 6 ماي الجاري على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن هذه الإتفاقية التي جرت مراسم توقيعها بإيطاليا تندرج في إطار توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا و تمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني تجسيدا للإتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات.

كما تهدف هذه الإتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها و كذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك.

ليديا كبيش

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