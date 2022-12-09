إلى جانب استعراض تزايد التهديدات الارهابية: نجاح “ندوة وهران “.. محور مباحثات لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي اديوي، النتائج الإيجابية التي تمخضت عن ندوة وهران.

في ختام أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا المنعقدة بمدينة وهران، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي اديوي، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية ندوة وهران .

كما تناول الطرفان بهذه المناسبة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما التصاعد الخطير للتهديد الارهابي في منطقة الساحل والصحراء، وآفاق تعزيز أداء آليات العمل الافريقي المشترك لتكريس المقاربة التي سعت الجزائر لتجسيدها بصفتها منسق الجهود القارية في مجال الوقاية من ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

ف.س

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