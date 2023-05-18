الجيش يسترجع أسلحة وذخيرة بعد عملية تيسمسيلت

18 مايو، 2023

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من استرجاع أسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى، على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية التي نذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي والتي أفضت مؤخرا إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين، قد جاءت إثر استغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الموقوفون.

ووغقا للمصدر فقد مكنت العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم بندقية رشاشة “أف أم بي كا”. بندقيتين مضخيتين، بندقيتين نصف آليتين من نوع “سمينوف”. 3بنادق تكرارية.

بالاضافة الى بندقيتي صيد مسدسين من نوع “كولت” 4 مخازن ذخيرة 9 قذائف هاون. 1646 طلقة من مختلف العيارات أربعة 4 قنابل يدوية، إلى جانب أغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكويتي

31 يناير، 2022

رئيس الجمهورية يدشن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي رسميا

12 يناير، 2023

المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا خاصا لتأمين البكالوريا

11 يونيو، 2022

تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 مارس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: