الجيش يسترجع أسلحة وذخيرة بعد عملية تيسمسيلت

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من استرجاع أسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى، على خلفية العملية النوعية المنفذة بالقطاع العملياتي بتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

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وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية التي نذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي والتي أفضت مؤخرا إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين، قد جاءت إثر استغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الموقوفون.

ووغقا للمصدر فقد مكنت العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم بندقية رشاشة “أف أم بي كا”. بندقيتين مضخيتين، بندقيتين نصف آليتين من نوع “سمينوف”. 3بنادق تكرارية.

بالاضافة الى بندقيتي صيد مسدسين من نوع “كولت” 4 مخازن ذخيرة 9 قذائف هاون. 1646 طلقة من مختلف العيارات أربعة 4 قنابل يدوية، إلى جانب أغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

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