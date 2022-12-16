إلقاء القبض على المتورطين في قضية تحطيم ورشق قطار الثنية- أغا

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث المنظر الجميل واد السمار بأمن المقاطعة الإدارية الحراش وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني واد السمار من توقيف مشتبه فيهم عن قضية التجمهر مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة وتحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ وقائع القضية جرت بحر الأسبوع الفارط على مستوى محطة القطار واد السمار الحراش بين الأنصار وذلك عقب اللقاء الكروي الذي جمع بين فريقي إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد .

وأضاف البيان أنه وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا والجهود المبذولة من طرف الجهازين الأمنيين أسفرت التحقيقات عن توقيف 16 مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقين قضائيا، تتراوح هم مابين 15 و 46 سنة سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد إستكمال الإجراءات القضائية.

وتدخل العملية في إطار العمل التنسيقي بين جهازي المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، حسب ما أفاد ذات المصدر.

ش.ن

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