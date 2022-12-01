إلغاء عدة رحلات بحرية بسبب الاضطراب الجوي

1 ديسمبر، 2022

كشفت الشركة الوطنية للنقل البحري في بيان صحفي، عن إلغاء عدد من الرحلات الخاصة بسفينتها HSC Sraidi، المقرر إجراؤها في بداية ديسمبر 2022، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية الحالية، التي لا تسمح بإبحار السفينة المسؤولة بشكل عادي.

و أشار البيان، إلى أن هذه الإلغاءات تخص النزهات الحضرية المقررة في 1 و 2 و 4 و 5 ديسمبر 2022، وكذا إلغاء المعابر المقررة في 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ديسمبر 2022.

و ذكرت الشركة في ذات البيان، أن نشاط HSC Seraidi سيبدأ يوم السبت 3 ديسمبر، وهذا من الساعة 9 صباحًا إلى  1 ظهرًا فقط، وكذلك في 6 و 7 و 8 ديسمبر 2022، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

حورية سعداوي

1 ديسمبر، 2022

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