إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة إبتداءً من اليوم

أعلن مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، عبد الحكيم ناصف، أنه تم الشروع رسميا في تطبيق قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من اليوم.

وأوضح ناصف، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه سيتم بعد تطبيق هذا القرار والاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية. وذلك إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط.

أما بالنسبة للتجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط، كشف ذات المتحدث أنه قيد التحضير. وبأنه سيخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يقدر ب 24 نقطة. ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا إرتكب صاحب الرخصة مخالفة بينما يخصص لأصحاب الرخص الجديدة 12 نفطة.

وأوضح ناصف أن ذاك يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للحد من حوادث المرور، التي تتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة. وكذا التخفيف من العراقيل البيروقراطية.

وأضاف ذات المتحدث، أن وزارة النقل ألغت بداية من الفاتح فيفري الجاري لجان تعليق رخص السياقة، موضحا أن السائق الذي خالف قانون المرور يمكن أن يسترجع رخصة سياقته مباشرة بعد دفع الغرامة الجزافية المترتبة عن الخطأ المرتكب.

كما تمهل السائقين المخالفين مدة 10 أيام كاملة للسياقة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا. شريطة تسديد الغرامة الجزافية قبل انقضاء المهلة المحددة ب 45 يوما.

أما في حالة عدم امتثال السائق للإجراء بعد مرور هذه الفترة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع ويتم توجيهه لوكيل الجمهورية، يضيف ذات المسؤول الذء أشار إلى أنه بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية. والتي يدفعها السائق ستحدد حسب درجة المخالفة.

و بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة. فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دج مقابل 2500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية كاختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن خانة الدرجة الثانية”.

أما عن المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين. أو منع المرور فستطبق عليها غرامات ب 3000 دج.

في حين ستطبق غرامات ب 5000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة، مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة. وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل. والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.

رمزي أحمد توميات

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