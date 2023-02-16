إكتشاف نقوش ومعثورات في موقع الأخدود لعصور ما قبل الإسلام

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف عدد من النقوش المسندية الجنوبية، وثلاثة خواتم ورأس ثور من البرونز يعود إلى عصور ما قبل الإسلام، وذلك ضمن أعمال التنقيب التي تُجريها فِرق هيئة التراث في موقع الأخدود بمنطقة نجران.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن النقوش المسندية الجنوبية المُكتشفة في موقع الأخدود بنجران، ذات طابع تذكاري، أبرزها نقش كبير مدون على حجر من الجرانيت، مكون من سطر واحد، يبلغ طوله 230 سم وارتفاعه 48 سم تقريباً، ويصل طول حروفه إلى 32 سم.

ليكون بذلك أطول نقش مسندي عثر عليه في تلك المنطقة، ويعود لأحد سكان موقع الأخدود، واسمه (وهب إيل بن مأقن). يذكر من خلال نقشه هذا أنه قد عمل في سقاية بيته وربما قصره.

كما تم الكشف عن ثلاثة خواتم من الذهب عليها من الأعلى زخارف على شكل فراشة وجميعها تأخذ نفس الشكل والمقاس، وهي من المعثورات الأثرية التي لم يتم الكشف عنها مسبقاً في موقع الأخدود خلال المشاريع العلمية السابقة.

في حين تم العثور على رأس ثور مصنوع من معدن البرونز عليه آثار أكسدة يجري العمل حالياً على ترميمه وفق المنهج العلمي، حيثىالمعروف أن رأس الثور كان من الأمور السائدة والشائعة لدى ممالك جنوب الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، فرأس الثور، رمز القوة والخصوبة، وهو الرمز الأهم والأبرز لدى السبئيين والمعينيين والقتبانيين.

ووفقا لذات الهيئة، فقد تم العثور أيضاً في موقع الأخدود على العديد من الجرار الفخارية بمختلف الأحجام والمقاسات، بالاضافة إلى اكتشاف أثري مهم لإناء من الخزف الأتيكي الذي يؤرخ إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

كما تم الكشف أيضاً ضمن مشروع التنقيب الأثري لهذا الموسم عن عدد من الظواهر المعمارية التي تتمثل في العمارة السكنية التي لم يتبق منها سوى الأساسات التي بنيت من الحجر.

وجاءت متشابهة في تخطيطها على نمط منازل الأخدود التي تتكون من ممر في المنتصف على جانبيه وغرف صغيرة ومتوسطة وأخرى عبارة عن مخازن.

وجرى العثور على عدد من المعثورات الأثرية التي جاءت متنوعة.ولعل من أهمها المعثورات المعدنية والأواني الفخارية ذات الحواف المتموجة والمباخر الحجرية، إضافة الى العثور على نقشين بالخط المسند على جدار إحدى الوحدات المعمارية.

رمزي أحمد توميات

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