إفتتاح مركز طبي استعجالي بمطار هواري بومدين الدولي

أعلنت شركة تسيير مصالح و منشٱت مطار الجزائر في بيان لها اليوم، عن الافتتاح الرسمي للمركز الطبي الاستعجالي لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وهذا وفقا لتعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

و يتواجد هذا المركز حسب ذات المصدر، على مستوى المحطة 1-البهو2، حيث تم تهيئته بكل المعدات الطبية اللازمة و كذا فريق طبي يعمل 24سا/24سا و 07ايام/07، مخصص للمسافرين، المرافقين، و كل عمال المطار و الشركاء …الخ.

كما يهدف هذا المركز الطبي إلى تقديم المساعدة الطبية المستعجلة بما في ذلك استقرار حالة المريض قبل الإجلاء إلى المستشفى إن لزم الأمر، يضيف البيان.

بالإضافة إلى هذا، سيتم فتح مكتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن قريب على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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