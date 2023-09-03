إفتتاح الدورة البرلمانية العادية غدا الإثنين

يستعد البرلمان بغرفتيه لافتتاح دورته العادية “2023 / 2024” غدا الإثنين، حسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء في نص البيان: “يأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لاحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12. المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني. ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

هذا وتنطلق مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة صباحا (10:00). برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور رئيس مجلس الامة والطاقم الحكومي بقيادة الوزير الأول.

رمزي أحمد توميات

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