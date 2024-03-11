إفتتاحية مجلة الجيش: “الجزائر الجديدة باتت تحقق مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي”

أكّدت مجلة الجيش، في افتتاحية عددها الجديد، أن الجزائر الجديدة، أصبحت تُحقق مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي، “إذ شهدت في الأيام الماضية أحداثا بارزة، أثبتت للجميع المكانة التي أصبحت تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي وبروزها، ليس فقط كقوة إقليمية، ولكن أيضا كفاعل دولي أساسي”، تضيف الإفتتاحية.

و قالت، في ذات السياق،”و يكتسي الحدث الأول طابعا عالميا بامتياز، وهو احتضان بلادنا أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز في الفترة بين 29 فيفري و2 مارس الجاري، وهي بحق قمة التحديات الكبرى، كونها عُقدت في خضم توترات جيوسياسية وصعوبات اقتصادية تخيم على دول العالم، ما يعكس مكانة الجزائر المرموقة وموثوقيتها الأكيدة في الساحة الطاقوية العالمية، إذ تعد طرفا فعالا في ضمان الأمن الطاقوي العالمي، إضافة إلى اكتسابها مؤهلات عالية وخبرة واسعة ما يمكنها من أداء دور ريادي كشريك هام في المجال”.

كما أكدت افتتاحية المجلة، أن قمة الجزائر نجحت بكل المقاييس وعلى كل المستويات، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المنتدى في مواجهة تحديات الطاقة العالمية الراهنة، في عالم يشهد تحولات مستمرة ومتسارعة، بما في ذلك سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على مواردها من الغاز واستخدامه بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الطاقوي الذي يصبو جميع الشركاء إلى تحقيقه، مثلما أكده رئيس الجمهورية، في كلمة اختتام أشغال القمة قائلا: “لقد جددنا التزامنا بتعزيز مكانة منتدانا كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي بات يستقطب أعضاء جددا، مع التأكيد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز، ودورنا المحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي، بانسجام وتناسق مع أهداف الأمم المتحدة”.

و أشارت الإفتتاحية إلى أن احتضان الجزائر لهذا الموعد العالمي الكبير، جاء في وقت يكتسي الغاز الطبيعي أهمية بالغة في مرحلة الانتقال الطاقوي والتحول من الطاقات التقليدية إلى الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة-تضيف ذات الإفتتاحية- وأن الدول الأعضاء في المنتدى أجمعت على إرساء إستراتيجية شاملة تعجل بتحويل الغاز الطبيعي إلى مورد أساسي للتنمية الشاملة، وهو ما أبرزه رئيس الجمهورية، حينما أكد في كلمته بالمناسبة أن الجزائر التي “تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي يُعد مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة و استخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة”.

ويتمثل الحدث الثاني، حسب افتتاحية مجلة الجيش، في إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتاني، بولاية تندوف، على تدشين عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة، أبرزها افتتاح معبرين حدوديين بين البلدين، وإطلاق أشغال طريق تندوف-الزويرات، الذي سينجز من طرف مؤسسات جزائرية، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بتندوف، “حيث تؤسس هذه المشاريع الهامة لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، تتيح تنشيط الحركية التجارية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما”، تفيد الإفتتاحية.

كما يتمثل الحدث الثالث، حسب ذات الإفتتاحية، في تدشين جامع الجزائر”، بما يحمله من رمزية المكان والزمان، “وهو صرح ديني وحضاري وثقافي من شأنه الإسهام في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز وحدة ومناعة الأمة الجزائرية، فضلا عن دوره المحوري كقطب جامع ومنارة إشعاع فكر وسطي يتعدى بعده حدود الوطن”، تضيف افتتاحية المجلة.

و نوّهت الإفتتاحية إلى أن ما حققته الجزائر الجديدة على نهج تجسيد الإستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز مكانتها كطرف إقليمي ودولي فاعل، ترافقه جهود مضنية يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سواء على صعيد التحضير القتالي لضمان جاهزية وحدات قوام المعركة، “حيث يحرص الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على الوقوف شخصيا على التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية بمختلف النواحي العسكرية كان آخرها التمرين “زوبعة الهقار 2024” بالناحية العسكرية السادسة الذي نفذ باحترافية واقتدار، أو فيما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وهو ما تعكسه زيارات الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية رواندا ودولة قطر، والتي تُعدّ مثلما أكده الفريق أول السعيد شنفريحة “مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا من أجل تعزيز آليات التعاون العسكري بيننا، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك . كما أنها تعد مرحلة هامة في مسعى التشاور نقطعها سويا على درب ترقية علاقاتنا وتوطيد تعاوننا بما يستجيب لتطلعات قادة بلداننا ويسمح بمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بالفعالية والنجاعة “اللازمتين”، تختم الإفتتاحية.

شرف الدين عبد النور

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