إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط بسكيكدة

افاد بيان لولاية سكيكدة في صفحتها الرسمية على فيسبوك ان والي ولاية سكيكدة حورية مداحي اشرفت صباح اليوم رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير التربية على اعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لأمتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 وذالك على مستوى مركز الاجراء بمتوسطة عواد زيدان ببلدية سكيكدة

حيث اكدت السيدة الوالي على اهمية هذا الموعد التربوي الذي يحضى ببالغ العناية من طرف السلطات العليا للبلاد كما شجعت السيدة الوالي المترشحين وطمأنت اوليائهم بتوفير كالة الشروط الضرورية لإجتياز الآمتحانات في ظروف جيدة

في الاخير توجهت السبدة الوالي بخالص عبارات الشكر للسيد مدير التربية وكافة المدراء المتدخلين طيلة مرحلة التحضير لإنجاح هذا الموعد التربوي الهام وكذا كل المؤطرين متمنية لهم التوفيق في مهامهم.

هشام تزير