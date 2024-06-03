إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط بسكيكدة

3 يونيو، 2024
افاد بيان لولاية سكيكدة في صفحتها الرسمية على فيسبوك  ان والي  ولاية سكيكدة  حورية مداحي اشرفت صباح اليوم  رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي  ومدير التربية على اعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لأمتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 وذالك على مستوى مركز الاجراء بمتوسطة عواد زيدان  ببلدية سكيكدة
حيث اكدت السيدة الوالي على اهمية هذا الموعد  التربوي الذي يحضى ببالغ العناية من طرف السلطات العليا للبلاد  كما شجعت السيدة الوالي  المترشحين وطمأنت اوليائهم  بتوفير كالة الشروط الضرورية لإجتياز الآمتحانات في ظروف جيدة
في الاخير توجهت السبدة الوالي  بخالص عبارات  الشكر للسيد مدير التربية وكافة المدراء المتدخلين طيلة مرحلة التحضير لإنجاح  هذا الموعد التربوي الهام  وكذا كل المؤطرين  متمنية لهم  التوفيق في مهامهم.
هشام تزير

3 يونيو، 2024
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