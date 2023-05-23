إعداد وضعية وطنية للإبتدائيات التي تعاني من نقائص قبل 25 ماي

إعداد وضعية وطنية للإبتدائيات التي تعاني من نقائص قبل 25 ماي

حث وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على تحديد المدارس الإبتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص في الإطعام والنقل المدرسي.

وهذا في إطار التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل، حسب بيان لوزارة التربية الوطنية.

وجاء ذلك في ختام أشغال ندوة وطنية أمس الإثنين خصصت لضبط آخر التحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023. ومواصلة ضبط العمليات المرتبطة تحضير الدخول المدرسي 2023-2024.

وأمر وزير التربية بتحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص سواء في الإطعام أو النقل المدرسي. وإعداد وضعية وطنية دقيقة قبل تاريخ الـ25 ماي الجاري.

في حين شدد بلعابد على ضرورة مواصلة عمليات الدعم المدرسي على غرار منحة 5000 دج، ومجانية الكتاب المدرسي.

وتحضير المرافق الرياضية في المدارس الابتدائية واعداد حصيلة النشاطات المنجزة في إطار ستينية الاستقلال والدورة الرياضية المزمع تنظيمها في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

ودعا ذات المتحدث إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح.

كما أمر مديري التربية بإعداد برنامج “تحسيسي وتوعوي” حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. وطرق الوقاية منها بالاعتماد على البرنامج القطاعي المعد من طرف وزارة التربية الوطنية.

في حين أكد ذات المتحدث بلعابد على رقمنة مختلف عمليات التسيير البيداغوجي من الناحيتين الإدارية والمادية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية. والمتعلقة برقمنة جميع القطاعات.

حيث أمر مديري التربية بالتحيين الآني للمعلومات الخاصة بوضعيات الموظفين على الأرضية الرقمية.

ليديا كبيش

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