إعداد دراسة لمعرفة الأوبئة والأمراض المنتشرة في الجزائر

كشف اليوم الاثنين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أنه سيتم إعداد دراسة من أجل معرفة الأوبئة ونوعية الأمراض المنتشرة في الجزائر من أجل تكييف الأدوية وإنتاج مانحتاجه.

وجاء ذلك خلال كلمة له بعد زيارة تفقدية قام بها إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات أين اكد أنه ومن خلال المجلس الذي تم تشكيله وبالتنسيق مع المدير العام للوقاية والمدير العام للصيدلية المستشفيات سيتم إعداد دراسة حول الأمراض المنتشرة والموجودة من أجل معرفة ماهية الأدوية التي نحتاجها الدخول في إستراتيجية حماية المجتمع الجزائري وتحقيق الأمن الصحي.

وأوضح سايحي، أن هذه الدراسة ستساعد على إنتاج الأدوية التي نحتاجها خاصة وأن من غير المعقول ان نستورد الأدوية من الخارج لعلاج أمراض توجد في الجزائر.

كما دعا وزير الصحة كل المتعاملين في القطاعين العام والخاص إلى التعاون وليس إنتاج من أجل إنتاج الدواء بل معرفة الإحتياجات الخاصة

رمزي أحمد توميات

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