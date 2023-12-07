إعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا

إختُتمت اليوم الخميس، أشغال الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي انطلق أمس الأربعاء، بالعاصمة دار السلام، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

واعتمد الاجتماع الوزاري خلال جلسة الإختتام، مقترح الجزائر بخصوص إعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار ونسبة الادماج في إفريقيا.

وقال وزير التجارة، على هامش أشغال اليوم الثاني و الأخير للاجتماع، أنه تقرر رفع هذا التقرير إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة الذي سينعقد في جنوب إفريقيا، للمصادقة عليه والاعتماد نهائيا للصيغة التي اقترحتها الجزائر.

وشارك الوزير زيتوني أمس الأربعاء، في اليوم الأول من أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الذي تطرق الى مناقشة تقرير الأمين العام لسنة 2023.

وفي تدخل له أمس، أكد زيتوني على ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش، والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري, من خلال تبني الملفات قيد المناقشة, كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.

و رافع الطيب زيتوني من أجل تعزيز التعاون القاري في إطار منطقة التجارة الحرة، مؤكدا على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الملفات العالقة، حسب بيان وزارة التجارة.

شرف الدين عبد النور

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