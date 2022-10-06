 إعادة فتح التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي الحر بهذه الأسعار

أعلنت اليوم الخميس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية البليدة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الأمر يتعلق بمشروع 26 فيلا ترقوي حر بوفاريك، حيث أن التسجيل يكون عبر الموقع الالكتروني: https://www.enpi.dz ، او عبر الرابط مباشرة: https://www.enpi-net.dz/LPL/ ، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 14:00.

في حين سيتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر، يضيف المصدر.

ووفقا لذات البيان، يشمل الموقع فيلات من نوع F5 و F6 ، وتتراوح مساحة الفيلا ذات 5 غرف من 240.60 متر مربع الى 264.35 متر مربع. ويبدا سعر الفيلا من 208.80 598 29 دج الى 783.32 154 33 دج.

وتتراوح مساحة فيلا ذات 6 غرف من 224.01 متر مربع الى 241.88 متر مربع، و يبدا سعرها من 960.00 913 29 دج الى 507.18 421 32 دج.

رمزي أحمد توميات