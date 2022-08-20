إعادة دفن رفاة 20 شهيد بسكيكدة

أشرف اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، على إعادة دفن رفاة 20 شهيدًا، بمقبرة ببلدية تمالوس في ولاية سكيكدة، حسبما أفاد به بيان لوزارة المجاهدين.

ووفقا لنص البيان، فقد تمت العملية بالمقبرة الجديدة للشهداء ببلدية تمالوس ولاية سكيكدة التي دشنها الوزير بحضور أسر الشهداء وذويهم، وكذا السلطات المحلية والعسكرية للولاية. وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة الوطنية لوزارة المجاهدين لإعادة دفن رفاة الشهداء، وضمن الفعاليات المُخلدة للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد. هذا وقد احتضنت سكيكدة معقل الولاية التاريخية الثانية الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد 20 اوت 1955-1956 /2022. ليديا كبيش