إعادة تفعيل التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة

إعادة تفعيل التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة

أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزير الصحة، عبد الحق سايحي، على لقاء حول إطلاق المرحلة الثالثة من إعادة تفعيل عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة،.

وضم هذا اللقاء إطارات قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة، المعنيين بهذه العملية، التي تندرج في إطار تجسيد الالتزام ال 42 لرئيس الجمهورية، و المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعد.

لاسيما من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية عـن بعد التي تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي، و وضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي.

وحسب بيان لوزارة العمل، فإن هذه العملية تسمح لهيئات الضمان الاجتماعي بمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في مختلف المجالات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

رمزي أحمد توميات

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