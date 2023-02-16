إعادة انتخاب مرشحة الجزائر القاضية بن صاولة شفيقة لعضوية المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

16 فبراير، 2023

‏‎جدد اليوم الخميس٬ المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته الـ42 التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا، مرشحة الجزائر، القاضية بن صاولة شفيقة، لعضوية المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، في إطار عهدة ثانية مدتها ست سنوات 2024-2030٬ حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

ويأتي انتخاب الدكتورة بن صاولة شفيقة بعد أن تقدمت الجزائر بترشيحها لعهدة ثانية٬ بصفتها قاضية في المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب٬ يذكر البيان.

وفي ختام عملية الانتخاب، تحصلت مرشحة الجزائر على أغلبية 38 صوتاً من أصل 41 دولة مصوتة٬ وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي تحظى به الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون٬ في مجال حماية وترقية حقوق الانسان والشعوب على الصعيد القاري٬ وكذا جهودها المتواصلة لإعلاء القيم والمبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي بما يخدم مصالح وشعوب القارة٬ يضيف البيان.

وللتذكير تتألف المحكمة من أحد عشر قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يتم انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي المكون من وزراء الخارجية٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

16 فبراير، 2023

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