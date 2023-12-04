إطلاق 1500 مشروع لفائدة ذوي الهمم

أعلنت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. عن إطلاق 1500 مشروع إقتصادي مخصص لفئة ذوي الهمم عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ 2021.

وجاء ذلك، في تصريح للوزيرة أدلت به للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

واوضحت كريكو أن المشاريع تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات العليا في البلاد لإدماج هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا.

واضافت ذات المتحدثة أن المنصة الرقمية “التضامن الوطني يصغي” المسيرة من طرف مصالح قطاع التضامن ترافق وتقدم خدمات إجتماعية لفئة الأشخاص ذوي الهمم. ومنها المساهمة في تقريب هذه الفئة من عالم الشغل

رمزي أحمد توميات

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