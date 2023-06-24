إطلاق 11 منصة رقمية لتسيير قطاع التعليم العالي

يشرف اليوم السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري هلى اطلاق 11 منصة تدخل في مجال نزع الطابع الرقمي في الحكامة وتقويته على المستوى الداخلي والخارجي.

وقال بداري، خلال كلمة ألقاها في ندوة صحفية على هامش إطلاق عدد من المنصات الرقمية تخص قطاع التعليم العالي: “لقد إستندنا في تحقيق أهدافنا على الرقمنة لأنها عمود البحث العلمي والحكامة، الذي جاء كنتيجة رؤية شاملة.”

وأبرز ذات المتحدث، أهمية منصتين تمّ إطلاقهما مع العديد من المنصات الأخرى، حيث تتعلق الأولى بحساب الوجبات التي توزع للطلبة على مستوى الإقامات والثانية بمتابعة الدخول والخروج للإقامات الجامعية.

كما كشف وزير التعليم العالي عن إنشاء روبوت يستند على الذكاء الاصطناعي لتسهيل ولوج للقطاع مع كل المستخدمين من أساتذة وطلبة.

هذا وقد تمّ إطلاق منصة تسجيل الطلبة الجدد، منصة لتجديد المنح الدراسية، منصة روبوت المحادثة في موقع الوزارة يجيب على كل اسئلة المستخدمين، منصة رقمية للتربصات للإداريين، منصة رقمية للتربصات بالخارج، منصة رقمية خاصة بالأساتذة الضيوف، منصة رقمية لإدارة ومتابعة الإشراف المشترك على الأطروحات

بالإضافة إلى منصة رقمية لرصد الاتفاقيات الدولية، منصة رقمية لإدارة وتسيير حركة الطلبة، منصة رقمية للإطعام والتوزيع ومنصة رقمية لمراقبة لعملية الدخول والخروج من الاقامات الجامعي.

هذا وقد هنّأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مُستخدمي المنصات من داخل وخارج المؤسسات الجامعية.

ليديا كبيش

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